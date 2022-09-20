主計總處躉售物價指數年底退場 PPI看物價接軌國際

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）編製時間長達70年的躉售物價指數（WPI）將於今年底退場，自明年起停編。主計總處表示，若想了解出廠價格，可看110年1月起創編的生產者物價指數（PPI），也更便於跨國比較，讓統計方式與國際接軌。

主計總處每月初發布物價概況，除了眾人熟知的消費者物價指數（CPI），還會公布可以反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）。

WPI編製有其時空背景，一開始查價是調查批發價格，民國80年後改為生產者的出廠價格，並納入進出口物價項目。

但也因為WPI涵蓋進口物價、出口物價以及國產內銷物價，有進口、又有出口，導致總指數意涵不夠明確，須進一步檢視細部數據，才能了解其意義。

舉例來說，今年前8月PPI、WPI年增率分別為11.86%、13.88%，WPI漲勢明顯大於PPI；從8月數據來看，PPI年增率已滑落至個位數8.72%，WPI年增率還是有11.54%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，WPI漲幅明顯較大，關鍵在於WPI包含進口物價指數，今年以來俄烏戰爭爆發，導致國際原物料價格飆漲，以新台幣計價的進口物價指數漲幅一度超過20%，拉抬整體WPI漲勢，年增率自然高出PPI一截。

放眼國際，主要國家編製生產者物價指數（PPI）觀察出廠價格已行之有年，主計總處也在110年1月起開始編列PPI，111年1月起便可計算年增率、觀察數列變化。

主計總處指出，統計應隨著國際趨勢愈做愈精細，且除了國內應用，也常用於國際比較，大原則會跟隨國際趨勢走；基於上述原因，主計總處將於今年底停編WPI，日本、韓國同樣是編製PPI後，便停編WPI。

主計總處補充，雖然今年底停編WPI，但112年1月至114年12月將另編「國產與進口品物價指數」，與原本的WPI涵蓋範圍相同，可供參考。（編輯：楊蘭軒）1110920