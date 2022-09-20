東台灣地震 壽險業提供受災保戶保費及房貸緩繳

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北20日電）東台灣地震，壽險業啟動保戶關懷，三商美邦人壽及台灣人壽提供受災保戶申請續期保費緩繳、保單借款利息減免或緩繳，也有提供房貸本金緩繳服務。

東台灣近日地震釀災，三商壽今天宣布啟動保戶服務5大因應機制，包含保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠及房貸本金緩繳措施。

三商壽說明，即日起至今年10月31日止，受災保戶淨增加的保單借款自借款申請日起優待免息90天，每張保單累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限；續期保費應繳費日為今年7月至12月的受災保戶，繳費期限可延長至2023年2月28日止。

針對房貸本金緩繳措施，三商壽表示，即日起至今年11月30日止，受災戶房貸本金可申請緩繳3個月；另若因受災導致保單遺失或毀損、需重新補發，即日起至今年12月31日保戶可提出申請，免收重製工本費。

中信金旗下子公司台壽暨中信產險已成立緊急應變小組，即時啟動應變措施，提供快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息1年等服務。

中信產險並成立地震災損服務中心，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。（編輯：楊凱翔）1110920