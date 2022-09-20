華航：若油價維持每桶110美元 第4季應仍有可為

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（中央社記者賴言曦台北20日電）空運即將邁入第4季傳統旺季，雖然歐美高通膨未解，但華航高階主管認為，若燃油價格維持在目前的每桶110美元至120美元間，第4季應是仍有可為，加上如果邊境有望在10月解封，將可帶動客運表現，同步拉抬客貨運能。

外傳10月下旬邊境有望解封，雖然中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，行政院長蘇貞昌有責成各部會討論邊境解封相關措施，但目前還沒有確定日期。

然而，相關消息今天已帶動航空雙雄股價表現；華航、長榮航買氣出籠，終場華航小漲新台幣0.25元，收在22.7元，漲幅1.11%；長榮航則上漲1.15元，收在35.1元，漲幅3.39%，且爆出50.55億元成交量。

華航高階主管今天受訪表示，空運價格沒有向下大幅修正跡象，若燃油價格維持在每桶110美元至120美元，第4季應是仍有可為，且如果10月份邊境解封，由於客機同時也能載貨，預料將同步拉抬客貨運能。

華航高階主管表示，雖然歐美高通膨引發經濟衰退疑慮，影響對空運的需求，但卻也導致國際油價開始往下走，紓解航空公司成本壓力，因為過去高油價的時代，燃油成本即占航空公司營運成本逾5成，「這對航空公司來說太高」，但回到每桶110美元，則是可接受的成本區間。

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另談及全球高通膨引發市場對出國旅遊需求的疑慮，華航高階主管認為，國內旅遊價格偏高，人潮也多，雖然機票比之前稍貴，但也比過去市場預測的水準低，例如非旺季機票比過去貴1成左右，預料待解封後需求拉起，票價將會隨市況變化進行調整。

華航高階主管也提到，如果邊境真如傳言在10月份開放，雖然會使貨運需求趨緩，但因為客機虧損會縮小，所以對航空公司來說還是賺，不過這牽涉到開放的速度，加上美西碼頭工人換約談判尚無結果，一旦罷工預料將導致塞港等問題，可能帶來海轉空效應。（編輯：林興盟）1110920