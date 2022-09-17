星宇航空迎接年底前邊境開放 9月起員工調薪約5%

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）國際航空客運逐漸回溫，星宇航空今天表示，營運遇到疫情3年來薪水凍漲，為了感謝員工付出，也為下半年新機、新航線導入，加上疫情趨緩，星宇決定9月起加薪，幅度約在5%左右。

星宇航空傳出在9月底上興櫃前夕為員工加薪，星宇航空發言人聶國維證實，營運後遇到COVID-19，至今3年多薪水都沒有調漲，不少員工陪著渡過最艱難時刻，現在疫情逐漸過去，配合新機、新航點導入，已陸續大幅度招募新人，9月開始的確為員工加薪，依年資不同平均加薪約5%，估計超過7到8成員工受惠。

聶國維表示，今年度規劃有13架新飛機加入，上半年已陸續交機，預計下半年還有7架要交付，新機導入加上新開航線都有一定的人力需求，今年以來員工數已從去年的1500人增加到1900人，預計年底前人數將突破2000人。

至於興櫃的規劃，聶國維指出，目標是在9月底10月初能登錄興櫃。（編輯：郭無患）1110917