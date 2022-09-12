全球旅遊風氣回溫 星宇航空8月營收年增309.75%

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（中央社記者賴言曦台北12日電）星宇航空今天表示，8月合併營收2.71億元，年增309.75%；8月客運受全球旅遊風氣回溫帶動，載客人數年增723%，貨運也較去年同期成長。

星宇今年累計前8月營收為11.1億元，年增131%；其中，客運營收為5.64億元，年增173%，貨運營收則是4.75億元，年增107%。

針對8月客、貨運表現，星宇今天透過新聞稿說明，8月客運營收為1.6億元，月增45%，年增577%，主因是全球旅遊風氣逐漸回溫，載客人數較去年同期增幅723%；貨運8月營收則是1億元，月增14%，年增186%，主要是整體艙位需求平穩，載貨量較去年同期成長125%。

機隊方面，星宇表示，截至8月，旗下共有9架A321neo、3架A330neo客機，其中A330neo已於6月開始投入區域航線營運；另外，今年底前預計再交付4架A321neo、１架A330neo及2架A350廣體客機。

星宇指出，隨著日本放寬外國觀光客可以無導遊陪同旅行團方式入境，以及恢復美加紐澳、歐洲及邦交國國民入境免簽證，台灣邊境政策可望逐步放寬，旅運市場有望重拾信心。

另外，星宇今天也宣布，自10月28日起，開航日本沖繩、札幌航線，越南峴港航線也將於同日起復飛，迎接年底旅遊旺季。（編輯：蘇志宗）1110912