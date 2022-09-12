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布局疫後旅遊 星宇航空10/28開航沖繩札幌

2022/9/12 11:32
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（中央社記者余曉涵台北12日）布局疫後旅遊，星宇航空今天宣布10月28日開航沖繩、札幌外，同步也復飛越南峴港航線，即日起於官網、App及各大旅行社開放訂位。

星宇航空發布新聞稿表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比及年增比已連續4個月呈現正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班，展望疫後旅遊潮，星宇航空籌備新航點開拓飛行版圖，繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航日本觀光勝地沖繩、札幌，也同步恢復睽違已久的峴港每天定期航班。

根據星宇航空公布的時刻表，台北-沖繩航線為早上9時30分出發，沖繩-台北則是下午1時5分出發；台北-札幌航線為早上9時30分出發，札幌-台北則是下午3時25分出發；台北-峴港早上7時35分出發，峴港-台北早上10時25分出發。

星宇航空說，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，以距台灣最近的日本縣市沖繩和冬季觀光勝地札幌為新航點，要提供往返日本旅客優質的飛航選擇。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，星宇航空表示，未來也持續滾動式彈性調整，現有3架A330neo執飛曼谷、胡志明市及新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。

星宇航空機隊按規劃穩步擴張，將於年底前再交付1架A330neo及2架A350 XWB廣體客機以配合逐漸回溫的機位需求，也積極布局北美、深耕商務轉機客市場。（編輯：管中維）1110912

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