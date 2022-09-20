許舒博稱被告知國門近2天開放 王必勝澄清仍在討論

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）中華民國全國商業總會理事長許舒博今天爆料，指揮中心指揮官王必勝致電告知，這2天就會開放國門；王必勝澄清，電話中說的是這2天在密集討論，尚未決議，維持預估10月開放。

中華民國全國商業總會今天舉行會員代表大會，據多家媒體報導，許舒博在致詞時提到，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝已透過電話告訴他，「開放國門這2天就會做了。」

王必勝下午接受媒體聯訪時澄清，強調許舒博一直都關心開放國門恢復國內商機議題，彼此確實通過電話，但在電話中，他告訴許舒博的原話是「 這2天都有在做密集討論」，沒有這1、2天就要上路，一切都還沒有決議，維持先行預估的10月開放國門可能性較高。

王必勝說，入境檢疫放寬為「0+7」還在研議中，密集討論的重點是執行內容及上路時程，實施規劃與國內疫情息息相關，尤其需要觀察這一波BA.5疫情何時才會到達最高峰，出現反轉後才有可能推行新的邊境制度，10月才會有更明確的開放內容。（編輯：陳清芳）1110920