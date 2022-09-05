跟著寶可夢旅行 華航皮卡丘彩繪機9/30起飛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北5日電）中華航空今天宣布，華航首架「皮卡丘彩繪機CI」將於9月30日起飛，10月2日首航台北松山-東京羽田，讓旅客跟著寶可夢一起旅行。

華航7月參與日本寶可夢公司的「飛翔皮卡丘計畫」，推出首架皮卡丘彩繪機，並預告秋季起飛，今天公布詳細時間。

華航今天發布新聞稿指出，9月30日安排皮卡丘彩繪機一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量80席座位，並加碼9月29日參觀機坪活動，旅客可提前與彩繪機近距離接觸，9月12日開放訂位，票價從新台幣7700元到9900元，售票所得捐公益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華航表示，皮卡丘彩繪機也將於10月2日首航台北松山-東京羽田，12月31日前，每週5天往返松山和羽田，未來也會飛往亞洲更多航點。

華航皮卡丘彩繪機使用A321neo機型，微旅行航班編號CI7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，預定9月30日上午11時自桃園機場起飛，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼；華航贈送每位搭機旅客100MB機上Wi-Fi，可即時與親朋好友分享微旅行的精彩時刻；當天下午2時30分返抵松山機場。（編輯：張雅淨）1110905