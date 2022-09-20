減產策略奏效 集邦估10月65吋以下面板報價有望止跌

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（中央社記者潘智義台北20日電）集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，電視需求仍弱，面板價格持續下滑，面板廠大力減產。加上部分小尺寸電視面板如32吋需求有轉強跡象，有機會帶動電視面板價格跌勢收斂。

范博毓評估，目前大部分尺寸電視面板價格都已逼近材料成本底線，預期10月以後，65吋以下的電視面板價格開始出現止跌持平的可能性。

集邦科技旗下面板研究中心WitsView調查，9月下旬面板價格普遍延續下降趨勢，范博毓接受線上採訪指出，9月65吋以下的電視面板價格下跌已收斂至5美元以內。32吋9月下跌1美元、43吋跌4美元，50吋跌2美元，55、65吋跌4美元。75吋因為價格仍較高，品牌商仍試圖擴大價格跌勢，預計9月跌17美元。

范博毓指出，液晶顯示器（Monitor）目前需求疲弱，品牌客戶缺乏拉貨動能，同時面板廠減產奏效，因此目前較沒有議價空間，面板價格跌勢看起來有收斂趨勢。

其中21.5吋以下小尺寸廣視角面板因為面板廠供給持續減少，需求也不多，預計9月跌0.5美元，主流尺寸23吋，23.8與27吋9月下跌2美元。

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筆電部分，他認為，目前也同樣需求疲弱，下游客戶在庫存水位仍高情況下，對面板拉貨動能依然不強，面板廠減產，試圖讓價格跌勢趨緩。加上逼近年底，客戶也有庫存跌價損失的壓力，因此在議價態度稍放緩。

因此9月筆電面板價格跌勢將持續收斂，11.6吋跌0.1美元，14、15.6吋高清畫質廣視角面板跌0.5美元，14、15.6吋全高清（FHD）高階廣視角面板跌1.5美元。（編輯：潘羿菁）1110920