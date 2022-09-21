下半年通膨壓力緩 元大寶華：央行升半碼機率高

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國聯準會利率決策即將出爐，外界普遍認為至少升息3碼，而台灣中央銀行緊接著在22日下午將公布最新利率決策，元大寶華董事長葉銀華基於3點理由，認為台灣升息半碼機率較高。

美國聯準會（Fed）預計於台北時間22日凌晨公布最新利率決策，原本市場認為篤定升息3碼，但美國最新數據顯示，通膨降溫不如預期，部分專家認為聯準會可能更加激進，升息幅度達4碼。

台灣央行緊接在美國聯準會結論出爐後，舉行第3季理監事會，外界關注台灣央行面對聯準會鷹聲繚繞，如何接招。

元大寶華董事長葉銀華今天受訪時表示，元大寶華預測台灣今年消費者物價上漲率（CPI）仍達2.94%，遠高於央行中期監控物價區間上限2%，因此央行有升息理由，「升息是一種選項，但幅度可能不要太大」。

葉銀華點出3大原因，認為升息半碼機率較高；首先，今年下半年物價上漲壓力和上半年相比已經趨緩；第二，台灣的經濟成長、尤其出口動能，會在第4季大幅減緩，如果央行升息幅度太大，恐傷及經濟；第三，升息也會拉高民眾的房貸利率，影響家庭支出。

葉銀華直言，美國聯準會鷹派升息，全年累計升息幅度料將達16碼，美國十年期公債殖利率也一度攀至3.5%之上，「資金到美國去是必然現象」；他表示，新台幣持續走貶，亞幣也大多呈現貶勢，不過從另個角度思考，新台幣貶值也有利於支撐出口表現。

媒體詢問，國際局勢動盪，台灣經濟體質、股匯市表現如何，葉銀華認為，台灣經濟將從高速回到常速發展，經濟成長率比去年低，但不至於發生金融風暴或是大幅下降的現象。

葉銀華也特別點出製造業有庫存過高的問題，他提醒投資人現階段「選股當然最重要」，避免選擇存貨積壓很高、銷售量又下降的公司；至於匯市，新台幣匯率還是會走貶，但不至於失控，明年第1季後新台幣就可望回升。（編輯：楊凱翔）1110921