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首頁 / 證券

外資賣超92.54億 調節面板雙虎敲進台企銀

2022/9/21 16:47
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（中央社記者賴言曦台北21日電）台股今天開低走低，三大法人合計賣超新台幣108.02億元，外資今天賣超92.54億元，調節最多友達、群創，敲進最多台企銀。

台股今天收盤下跌124.78點，收在14424.52點，跌幅0.86%，成交值1774.45億元。三大法人合計賣超108.02億元，分別為自營商賣超16.71億元，投信買超1.23億元，外資及陸資賣超92.54億元。

觀察外資今天賣超前10名，調節友達約4.8萬張居冠，群創約2.8萬張居次，接著是聯電約2.1萬張，其餘依序為台泥、國泰永續高股息、中鋼、華航、開發金、台新金、富邦金。

外資今天買超前10名中，買超台企銀8382張居冠，緯創8321張居次，接著是宏達電8105張，其餘依序為萬海、陽明、長榮航、仁寶、三陽工業、第一金、慧洋-KY。

今天買超的投信以敲進中鋼5620張居冠、台泥5161張居次，接著是亞泥4657張；賣超方面則以調節仁寶約1.3萬張居冠，緯創9042張居次，接著是中鴻4441張。（編輯：張均懋）1110921

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