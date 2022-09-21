經部促台泰合作 台灣智慧電動車獲新南向3成果

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）經濟部技術處今天表示，台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）這次泰國行取得新南向3大成果，包括在曼谷舉辦「2022台灣車輛國際論壇」（TAIFE）、創奕能源的國產電動巴士正式量產外銷泰國，以及有量科技與泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠。

技術處發布新聞稿指出，這次泰國行取得新南向3大成果，首先是mTARC於9月15日在泰國曼谷舉辦「2022台灣車輛國際論壇」，吸引上百家泰國業者和7家台灣產研，共同聚焦台灣智慧駕駛及電動車發展。

TAIFE主席、工研院機械與機電系統研究所長饒達仁指出，TAIFE是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，這次再度移師有「東方底特律」之稱的泰國，由台灣廠商和法人分享台灣自駕車及電動車發展經驗。

技術處表示，TAIFE藉此次與泰國電動車協會合作，在東協永續能源週活動期間，展示台灣電動車產業能量及推廣優質產業鏈，促成台泰車輛電動化及智慧化研發成果交流，擴大雙方電動車產業商機。

第二，促成台泰電動車產業鏈結及商機拓展，讓創奕能源的國產電動巴士以量產規模，正式外銷泰國。

創奕能源董事長黃振聲表示，創奕與泰國Somboon集團成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，將與工研院在泰國合作自駕車案，導入台灣關鍵零組件，持續提供各區域市場客製化智慧交通方案。

技術處說明，工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術之外，同時也搭載台灣開發的動力系統、煞車及底盤架構，展現台灣電動車技術跨業整合能力，在今年成功行銷泰國。

第三，有量科技攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠、2年內將擴產40億瓦時。

有量科技總經理李誌誠指出，工研院、有量科技與泰國EA集團（Energy Absolute PCL）共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能10億瓦時生產線，並規劃在兩年內擴產40億瓦時。

技術處說明，泰國EA集團總裁非常肯定工研院對其發展鋰電池生產製造的協助，並表示將於年底前親自來台，與台灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。（編輯：張均懋）1110921