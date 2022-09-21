創新板掛牌市值鬆綁至10億 轉板年限縮短至1年

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（中央社記者潘智義台北21日電）為打造更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境，證交所今天宣布，調降創新板第一類上市市值，從新台幣15億元降為10億元；創新板公司申請轉板年限由掛牌日起屆滿2年縮短為1年。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，參酌亞洲鄰近國家制度，第一類創新板上市除市值條件放寬，營收條件也從現行最近4季財報合計不低於1億5000萬元門檻，調整為1億元；第2類生醫類市值門檻由30億元，同步調降為20億元，但第3類市值維持40億元不變。

證交所說明，網路、行動手持裝置快發展，帶動物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、大數據等新創企業快速發展，證交所打造創新板的目的，就是為了上述擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業，有進入資本市場籌資的機會。

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證交所表示，近年來在政府政策大力扶植下，台灣新創公司展現出充沛的能量，為打造出更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境，參酌亞洲鄰近國家制度，放寬台灣創新板上市條件。

因資金投入對於新創公司發展極為重要，證交所調整創新板規章，目的就是為讓新創企業能夠及早進入資本市場，進而降低籌資成本。

證交所指出，此次規章鬆綁有3大面向，首先為落實扶植新創企業發展的初衷，調降創新板前兩類上市市值標準，前者鎖定產銷尚未達規模經濟或輕資產公司，例如電商、數位科技及軟體服務業等，後者則為生醫類。

其次，創新板公司一旦符合上市條件，得申請轉列上市公司掛牌交易，為避免轉板條件限制，影響創新企業評估申請上市意願，證交所參考鄰近亞太地區證券市場規定，將申請轉板年限從上市掛牌日起屆滿2年縮到1年。

第3，針對證券承銷商端相關業務，證交所增訂「應提出承銷股數逾300萬股者得以不低於300萬股」承銷股數下限但書規定，提升資本額較大新創公司的配售效率，適度減少市場胃納不足的風險，且兼顧創新板上市規章的合理性及彈性。

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同時，承銷商委任期間調整為上市掛牌日起至其後3個會計年度為止，以分散承銷風險，但證交所會視個案狀況延長委任期間，以保留強化監理措施彈性。

證交所表示，創新板建置在發揮資本市場扶植創新企業成長、茁壯的育成功能，助其擴大營運、吸納優秀人才，發展過程中持續多元招商引資、加強市場溝通，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，將此一板塊打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌。（編輯：張均懋）1110921