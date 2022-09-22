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傳退出中國市場 八方雲集：營運不佳門市啟動停損

2022/9/22 11:44
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（中央社記者江明晏22日電）台灣鍋貼品牌八方雲集傳出年底前將退出中國市場，對此，八方雲集回應並未證實，但坦言兩年前已啟動停損機制，陸續關閉營運不佳門市，目前持續調整中；集團來自中國營收只剩0.7%。

工商時報報導，全盛時期在中國大陸逾100家門市的鍋貼水餃連鎖霸主八方雲集，已決定在今年底前全面撤出，轉進美國市場。

對此，八方雲集回應，兩年前便已啟動停損機制，陸續關閉營運不佳的門市，目前持續調整中。但是否將在年底前退出中國市場？八方雲集並未證實或否認。

八方雲集來自中國地區的營收只剩0.7%，在中國福建的店數為20家，9成為加盟；台灣仍是主要營收來源，占比達81%，其餘為香港16.9%，以及今年插旗的美國市場，營收占比為1.5%。

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事實上，台灣餐飲集團近年在中國大陸市場發展不如以往亮麗，近3年受到疫情影響甚鉅，飽受清零、封城、限電等不確定因素干擾，加上原物料與租金上漲，獲利能力不僅轉弱，也成為虧損包袱，導致不少餐飲集團出現淡化中國布局、轉向美國發展的趨勢。

八方雲集今年3月首度踏出亞洲市場，在南加州工業市開出首家門市，工廠則座落在南加州爾灣市，八方雲集指出，2023、2024年會著重拓展美國市場，加速布局國際發展，明年在美國將拓展至8家門市，主要皆位於南加州，2024年將挺進北加州，包括設置北加州中央工廠和開出北加州第一家八方雲集門市。（編輯：楊凱翔）1110922

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