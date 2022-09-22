穆迪維持台灣國家主權評等Aa3 肯定穩健財政表現

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部今天指出，國際信用評級機構穆迪肯定台灣審慎財政管理及堅實經濟表現，維持主權評等結果為Aa3，但考量兩岸地緣政治風險升高，恐成為未來財政及經濟發展潛在風險，調整展望由「正向」為「穩定」。

財政部今天晚間發布新聞稿，引述穆迪（Moody’s）說法表示，穆迪肯定台灣經濟發展實力及審慎財政管理，高科技產業具領導地位將持續支持經濟成長動能，經濟成長幅度與穩定度顯優於Aa同等級經濟體，有效財政政策及穩健債務管理，也使台灣較同等級經濟體更具財政量能，因應國防、高齡化及低碳家園等長期結構支出及潛在外部衝擊。

財政部指出，為因應當前政經局勢發展及配合施政重點，民國112年度中央政府總預算案增加公共建設、國防、人口老化及減碳措施等支出，適度擴大歲出規模，同時，近年政府整體財經政策發揮綜效，歲入也相應成長，預估112年度赤字占GDP比率及債務占前3年度名目GDP平均數比率將略降至1.6%及31%，仍維持財政穩健與韌性。

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財政部指出，租稅負擔反映一國賦稅狀況，台灣採輕稅簡政政策，並因應社經發展所需，採行相關租稅減免措施，租稅負擔率尚稱合理，也能切合國家及經濟發展需要。

因應俄烏戰爭延宕推升物價通膨升溫、台海地緣政治風險尚存，及全球經濟下行風險，財政部表示，將密切關注國內外政經情勢，維護股市穩定，並繼續積極開源節流，蓄積財政量能，以因應可能的情勢變化，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能，加速經濟成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。（編輯：潘羿菁）1110922