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鴻海與印尼Indika能源合資成立FIM 攻電動車與電池

2022/9/23 15:14
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（中央社記者張建中台北23日電）鴻海今天下午發布英文新聞稿宣布，旗下關係企業Foxteq Singapore Pte. Ltd.與印尼Indika能源（Indika Energy）旗下PT Mitra Motor Group（MMG）將成立合資公司FIM，布局電動車和淨零碳排應用生態系。

鴻海與Indika Energy聯合新聞稿指出，雙方合資公司PT Foxconn Indika Motor（FIM）將主導製造商用化電動車和電池事業，並提供相關管理諮詢服務。

鴻海董事長劉揚偉曾於6月下旬出訪時拜會印尼總統佐科威（Joko Widodo），劉揚偉當時表達鴻海願意提供印尼合作夥伴電動車技術與產品，與當地企業共同打造電動車生態系統。

根據新聞稿，印尼政府先前宣示到2030年，電動車要達200萬輛，電動機車要達到1300萬台。

鴻海指出，此次雙方成立合資公司FIM，是落實今年1月的合作備忘錄，將透過BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式具體落實。

鴻海、Gogoro今年1月與印尼投資部、印尼電池公司（IBC, PT. Industri Baterai Indonesia）、Indika能源公司簽署合作備忘錄，在印尼開發永續新能源生態鏈。（編輯：楊蘭軒）1110923

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