睿生攜手北醫 發表AI行動X光肺部篩檢方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）群創光電旗下睿生光電今天與台北醫學大學附設醫院發表5G人工智慧物聯網（AIoT）行動X光肺部篩檢方案，為全球首創3層雙效X光設備。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師周百謙說明，一般照胸部X光都是單層板，此次睿生光電開發的是3層板，有3層的感應器可以分別拍出軟組織、肋骨等不同部位，避免肺部影像被骨頭，甚至心律調節器遮避。

周百謙解釋，此次收案630人的X光肺部篩檢人工智慧（AI）預測模型，有肺部正常、肺結節、肺癌不同的態樣，未來還會累積新的X光肺部篩檢資料，讓大數據更完備，從90%的正確率朝100%邁進。

他指出，肺部疾病的誤診包括醫師錯誤診斷、X光片拍攝不清楚，進而造成錯誤的診斷結果，此次透過胸部X光設備的大幅改良，降低誤診機率，也透過人工智慧累積大數據的經驗，提供醫師做出更好的判斷，還能經5G行動傳輸，把X光影像傳到診所，甚至偏鄉的醫療體系 ，做好醫療資源分流。

群創光電總經理兼睿生光電董事長楊柱祥表示，累積20年X光平板感測硬體製造實力，透過「智慧生活顯示科技與應用產業策略（SRB）會議」補助計畫，睿生跨足人工智慧（AI）影像學習，軟硬整合，跨域策略聯盟，建構醫院與偏鄉行動會診最佳解決方案，除結合北醫資源提供長照需求，更可結合屏科大的獸醫體系發展寵物陪伴經濟。

楊柱祥表示，肺癌病患年增1.3萬人，連續11年居國人癌症死因第一位，但X肺部篩檢普及率70%，偏鄉不到30%。與台北醫學大學合作開發「5G AIoT行動X光肺部篩檢」智慧醫療解決方案，一次取得3種肺部影像，並完成600多位高風險病患肺部收案開發人工智慧（AI）模型，有助於肺癌AI輔助診斷與臨床研究。

為解決醫師臨床痛點，睿生光電總經理李志聖分析，此次推出的X光方案，採低劑量新技術，影像清晰，優於傳統胸部檢測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李志聖說，睿生光電此次推出的方案，是與加拿大新創公司KA Imaging合作，設計新一代雙能X光感測器。利用軟組織與骨頭對不同能量X光吸收率的差異，透過影像重建後，可將骨頭濾除或強化骨頭部分。

他強調，有別於傳統的雙能影像需要兩次曝光，獨特專利的3層感應器只需一次曝光，就可得到去骨的雙能影像，提供放射科醫師最佳的X光影像品質，並已取得美國食品藥物管理局（FDA）、台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）兩大醫療體系認證。（編輯：張均懋）1110923