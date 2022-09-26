海運環保新規2023上路 長榮：市場競爭規則將改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北26日電）面對國際運價走跌以及市場對貨櫃股的疑慮，長榮海運認為，明年國際海事組織（IMO）新環保法規將上路，將改變市場競爭規則；長榮也將在10月14日法說會上說明營運展望。

上海航運交易所23日公布最新SCFI，跌幅為10.4%，其中美西線運價跌破3000美元關卡，每FEU（40呎櫃）來到2684美元。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天股價賣壓出籠，收盤跌幅均超過半根跌停板。

面對國際運價走跌以及市場對貨櫃股的疑慮，長榮海運今天指出，預料明年IMO的現成船能源效率指標（EEXI）及碳強度指標（CII）等船舶減碳法規開始生效後，市場將會有許多變數，例如碳強度指標最低的E級船舶如果無法改善，就有可能要退出市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮海運表示，公司持續進行船隊汰舊換新，目前有8成船舶船齡低於10年，遠高於整體貨櫃航運市場30%的比率，在2023年新環保法規改變市場競爭規則，可望展現更高的營運彈性與競爭力。

國內航運業者則告訴中央社，由於每家船公司的新舊船比例、船速等營運結構不同，因此在新環保法規上路前，外界很難統整出法規對航商營運的影響程度，進而導致市場在判斷海運業前景時，忽略新環保法規上路的影響力。（編輯：黃國倫）1110926