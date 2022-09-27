經部：台機械業服務彈性客製化 疫情下仍有亮眼表現

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部次長陳正祺今天指出，台灣塑橡膠與製鞋機械業，有全球密度最高的產業聚落，提供彈性且客製化服務能力，不只是製造業，也是服務業，才能在全球疫情、俄烏戰爭、通膨等挑戰中維持亮眼表現。

「2022年台北國際塑橡膠工業展」結合「台北國際製鞋機械展」，今天於南港展覽館1館開展，匯聚12個國家或地區共300家參展廠商，使用1300個攤位，估計9月27日至10月1日期間可以吸引1.5萬參觀人次。

陳正祺致詞表示，台灣塑橡膠與製鞋機械業，有全球密度最高的產業聚落，廠商提供最具彈性的供貨與客製化服務能力，讓產業不只是製造產品的製造業，也是服務業，能針對客戶需要提供特殊服務。

陳正祺說，台灣機械業、塑橡膠、製鞋機械業等產業，在疫情、俄烏戰爭、通膨、匯率變動等挑戰下，雖面臨很大經營挑戰，但仍維持正成長或國際相對優秀的表現，在在顯示台灣產業的韌性與抗壓性。

在淨零永續面，陳正祺說明，經濟部與公協會透過以大帶小方式，助產業朝低碳發展，提升低碳生產能力，包括增加碳查證機構能量、輔導企業導入低碳技術、提升能源效率、優化製程，培養產業永續發展能力與人才，盼建立台灣低碳供應鏈，續朝永續發展目標邁進。

機械公會理事長魏燦文致詞指出，感謝政府將智慧機械列為「5+2產業」之一，而台灣塑橡膠機械業是全球第6大，去年出口值達10.2億餘美元、年增13.5%，今年前8月出口額也已年增7.7%。

魏燦文說，台灣製鞋機械暨縫紉機產值排名全球第3大，去年出口值達5.6億餘美元，年增29.7%，今年前8月台灣製鞋機械出口總額已年增18.9%，且台灣機械業產值已達新台幣1.3兆元，正式擠身兆元產業。

貿協董事長黃志芳受訪表示，疫情改變許多消費、商業行為，未來實體展規模大概都不可避免會受影響，貿協當然盼能恢復到疫情前規模，目前希望能恢復至以往規模的8成。

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有關全球景氣下行對相關產業的挑戰，黃志芳說，目前了解業者手上訂單仍滿，美國聯準會（Fed）持續升息一定會影響全球經濟，且台幣貶值幅度也必須與競爭對手日、韓相當，但目前台幣仍屬強勢貨幣。

黃志芳說，面對挑戰，業者必須要打造更強競爭力，築好自身護城河，包括長、短期避險、維繫核心競爭力等，而台灣業者韌性強勁，面對全球經濟風暴來襲，他對台灣產業競爭力與商機有信心。（編輯：林淑媛）1110927