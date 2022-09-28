包裝水百億商機 統一靠機能水站穩龍頭地位

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台灣包裝水市場每年穩健成長，研調單位預估今年整體產值將年增5%，來到新台幣107億元規模。統一企業以4大品牌搶下近25%市占率，為最大生產商，其中最大宗的機能水市占率超過5成，是站穩龍頭地位關鍵。

統一表示，包裝水主要可分為四大類，分別為機能水、純水、氣泡水、礦泉水等4大類別，其中機能水產值60億元，占比超過50%，純水約32億元，占比約30%，近年熱門的氣泡水產值約9億元，礦泉水由於水源須經過國際認證，供應者相對少，年產值約6.5億元。

統一代理發言人凃忠正表示，目前包裝水市場相對成熟，雖然不會有爆發性成長，但近年仍維持穩定成長趨勢，統一企業目前旗下共4支包裝水品牌，分別是機能水、礦泉水，以及兩款純水品牌。根據外部推估統計數據統一整體市占率近25%，為最大生產商供應商。

凃忠正表示，統一並未切入氣泡水市場，除了考量市場規模外，還在觀察市場變化，氣泡水成長率相對不穩定去年甚至出現下滑現像。他指出，不擔心推出新產品速度落後，市場商機永遠存在，商品力才是根本，在未想清楚要給消費者什麼產品前不會貿然跨入。

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凃忠正強調，「差異化」才能引領市場，除了機能水仍具發展空間外，礦泉水因水源必須通過國際認證，定義嚴格，門檻也相對高。

統一於1991年評選40多處水源，選定雞籠山的安山岩礦脈做為水源，隨後推出礦泉水品牌。統一更與猴硐礦工文史館合作，結合當地歷史以「溯源」作為主題，打造「從黑金到水金」聯合策展，希望讓更多人了解源自台灣的資源，把文化傳承下去。（編輯：楊凱翔）1110928