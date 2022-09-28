印度台灣形象展吸引500名買主 估創4千萬美元商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北28日電）2022年印度台灣形象展今天開幕，吸引500多家印度買主參與，貿協董事長黃志芳預期透過1200場線上洽談，結合在印度孟買舉辦的實體展，可創造逾4000萬美元商機。

台灣拓銷印度市場旗艦平台、經濟部國際貿易局今天攜手貿協舉辦「2022年印度台灣形象展」開幕典禮，邀請貿易局副局長李冠志、印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）、駐印度代表處代表葛葆萱、印度招商中心總裁巴格拉（Deepak Bagla）、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、印度塔塔集團駐台總經理馬凱薩（Karthi Madhavan）等人致詞、與會。

黃志芳受訪說明，今年的印度台灣形象展，首度恢復在印度的實體展，並選擇在孟買的世界貿易中心，現場展出26家台灣企業的產品，並虛實整合提供線上展覽。

黃志芳表示，印度在不久前超越英國，成為全球第5大經濟體，成為世界矚目的重點市場，盼藉台灣形象展邀請到500多家印度買主，與129家台灣供應商展開1200場線上洽談，可望創造逾4000萬美元商機。

貿協說明，今年的印度台灣形象展鎖定6大主軸，包括「智慧製造」、「智慧醫療」、「智慧城市」、「智慧農業」、「智慧行動」與「智慧生活」等「六智潛力產業」，完整對接目前印度市場與產業發展的需求與合作機會。

對於台灣預計於10月13日開放邊境，將無需防疫隔離，貿協表示，這對亟欲出國拓銷的企業及國外買主而言，是莫大的好消息，也希望透過這次的印度台灣形象展，協助台灣企業迎來解封後的第一波疫後商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

貿協表示，印度台灣形象展的線上展專館，包括「台灣精品館」，展出智慧製造、工業電腦產品等，「台灣商品行銷中心」展出光纖、連接器、印刷機等。

不僅如此，還有「淨零碳排形象館」、「Meet Taiwan會展觀光」、資策會「智慧醫療顯示科技主題館」、中正大學「台灣竹科技精品館」、成大醫院「智慧醫療館」及台北市電腦公會「Hello Taiwan智慧城市主題館」等線上展專館供業者參觀。（編輯：潘羿菁）1110928