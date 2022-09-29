研調：今年電競顯示器出貨將首度衰退 年減10%

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（中央社記者潘智義台北29日電）研調機構集邦科技調查，因歐洲通膨持續加劇、北美升息，嚴重影響並排擠消費性電子產品需求，預估今年電競液晶顯示器出貨量2050萬台，年減10%，將面臨產品上市以來首度衰退。

集邦科技調查資料顯示，高階顯卡上市時間延遲，也讓部分電競消費者打算延後購買，同為今年電競液晶顯示器（Monitor）出貨衰退的原因。

集邦指出，以電競液晶顯示器螢幕的平、曲市占率來看，2021年電競曲面約占41%，2022年增加至44%，預計2023年有機會達到46%，成長原因除了曲面液晶顯示器面板供給增加及高性價比外，超寬螢幕（Ultra-Wide）產品市占率的提升，也是拉抬曲面產品的原因之一。

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以電競液晶顯示器面板類型來看，集邦分析2021年垂直排列液晶（VA）占比約48%，橫向電場顯示技術（IPS）居次為43%，扭轉陣列（TN）為9%；2022年TN市占率持續縮小，預計僅餘4%，而VA在面板售價具競爭力情況下，有機會竄升到52%。

展望2023年電競液晶顯示器市場，集邦預估，在面板供應種類及品牌推出的機種越來越多元情況下，2023年電競產品在整體液晶顯示器市場規模變小的同時，仍有機會維持出貨成長態勢。（編輯：張均懋）1110929