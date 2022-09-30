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全球需求大幅降溫 8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈
首頁 / 證券

美光資本支出減逾3成 南亞科華邦電股價翻紅

2022/9/30 10:45
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（中央社記者張建中新竹30日電）美光（Micron）保守看待記憶體後市，並大砍資本支出，會計年度2023年資本支出將年減逾30%。市場預期，隨著供應商縮減資本支出，將有助市況穩定，南亞科與華邦電股價一度翻紅。

考量長期電腦銷售放緩趨勢，美光預期，動態隨機存取記憶體（DRAM）長期位元需求將成長約14%至16%，略低於先前預期的14%至19%。儲存型快閃記憶體（NAND Flash）長期需求成長預期則維持約28%水準。

美光預期，2023年包括DRAM及NAND Flash位元需求成長都將接近長期成長率；DRAM及NAND Flash供給成長都將低於需求成長。

為了讓供給與庫存接近產業需求，美光決定大幅縮減資本支出，會計年度2023年資本支出將約80億美元，年減逾30%。

半導體產業分析師陸行之在社群媒體發文表示，美光砍資本支出及設備預算，對2023年整體供需平衡有幫助，但對記憶體半導體設備商不利。

記憶體廠南亞科及華邦電今天股價開低走高，盤中一度由黑翻紅，南亞科達新台幣48元，上漲0.85元，漲幅約1.8%；華邦電達19.6元，上揚0.25元，漲幅約1.29%。（編輯：楊蘭軒）1110930

陸行之
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