全球需求大幅降溫 8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

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台經院30日公布的8月製造業景氣燈號續亮代表低迷的黃藍燈，分數也持續下滑。圖為高雄市鳳山區一處建案工地施工情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）主要國家央行加速升息步伐，希望抑制通膨，但強力緊縮的政策讓全球需求大幅降溫，連帶影響台灣經濟動能。台經院今天公布的8月製造業景氣燈號續亮代表低迷的黃藍燈，分數也持續下滑。

台經院指出，綜觀國際環境，歐美國家為了強化打擊通膨力道，加快升息幅度及時程，加上中國堅持動態清零政策，均讓全球需求大幅降溫，影響今年全球經濟表現。

觀察國內製造業相關數據，雖然受惠國際消費性電子品牌新品上市的拉貨效應，以及新興科技應用與數位轉型需求，生產、進出口及外銷訂單仍呈現成長，不過主要國家經濟因通膨壓力而放緩，客戶則因終端消費市場疲軟而採去化庫存調整，使得進出口及外銷訂單年增率低度成長，前者更創下2021年3月以來進出口年增率最低紀錄，影響原物料投入面、售價面指標。

也因此，整體製造業景氣信號值由7月的11.17分，減少0.16分、下滑至8月的11.01分，燈號連續6個月亮出低迷黃藍燈。

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展望未來，台經院認為牽動經濟前景的變數仍多，俄羅斯以能源供應為武器，導致能源價格居高不下，全球通膨壓力未能有效壓抑，歐美又加快升息腳步，恐影響終端消費力；而北半球逐漸步入冬季，原本因能源價格飆漲而受創的歐洲經濟是否維持成長，有待觀察。

此外，美國3月起啟動升息循環政策，聯準會強力緊縮之下，美國經濟可能步入衰退，中國在二十大前維持清零政策，也將衝擊經濟成長力道；美中兩大經濟體後續如何發展，將進一步影響台灣經貿表現，必須審慎關注。（編輯：林淑媛）1110930