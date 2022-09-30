更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股盤中跌勢收斂 13400點附近震盪

2022/9/30 11:52（9/30 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股30日早盤恐慌賣壓洩出，大跌近260點，指數破底，隨後鴻海與中小型等股票止跌，加權指數跌勢收斂，在13400點附近震盪。（中央社檔案照片）
台股30日早盤恐慌賣壓洩出，大跌近260點，指數破底，隨後鴻海與中小型等股票止跌，加權指數跌勢收斂，在13400點附近震盪。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）美國道瓊指數重挫458點，台股今天早盤恐慌賣壓洩出，大跌近260點，指數破底，隨後鴻海與中小型等股票止跌，加權指數跌勢收斂，在13400點附近震盪。

台股今天以13409.65點開低，跌破昨日盤中低點13462.57點，再創波段新低，早盤跌勢一度擴大至259.54點，下探13274.72點，隨後指數跌勢收斂。

至11時48分左右，台股加權指數下跌126.02點，來到13408.24點；盤中代表中小型股票的櫃買指數一度翻紅。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，盤中下跌10元，至425元，跌幅2.3%，鴻海跌勢收斂，回到平盤101.5元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中翻紅，漲幅約在1%內。長榮航下跌約2%、華航翻紅，星宇航空大啖蜜月行情，盤中股價上漲逾40%。飯店股受惠解封題材，夏都、寒舍大漲，老爺知漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股早盤恐慌性賣壓洩出，但短線上出現負乖離過大，跌深反彈，加上市場期待金管會救市措施，投資人信心稍見安定，跌勢收斂。（編輯：楊蘭軒）1110930

簡伯儀
台股止跌 法人：後市關注匯率及美債殖利率 台股上漲48.4點收復13800點 電子穩航運強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤一度重挫逾250點 力守13300點關卡