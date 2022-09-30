台股盤中跌勢收斂 13400點附近震盪

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台股30日早盤恐慌賣壓洩出，大跌近260點，指數破底，隨後鴻海與中小型等股票止跌，加權指數跌勢收斂，在13400點附近震盪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北30日電）美國道瓊指數重挫458點，台股今天早盤恐慌賣壓洩出，大跌近260點，指數破底，隨後鴻海與中小型等股票止跌，加權指數跌勢收斂，在13400點附近震盪。

台股今天以13409.65點開低，跌破昨日盤中低點13462.57點，再創波段新低，早盤跌勢一度擴大至259.54點，下探13274.72點，隨後指數跌勢收斂。

至11時48分左右，台股加權指數下跌126.02點，來到13408.24點；盤中代表中小型股票的櫃買指數一度翻紅。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，盤中下跌10元，至425元，跌幅2.3%，鴻海跌勢收斂，回到平盤101.5元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中翻紅，漲幅約在1%內。長榮航下跌約2%、華航翻紅，星宇航空大啖蜜月行情，盤中股價上漲逾40%。飯店股受惠解封題材，夏都、寒舍大漲，老爺知漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股早盤恐慌性賣壓洩出，但短線上出現負乖離過大，跌深反彈，加上市場期待金管會救市措施，投資人信心稍見安定，跌勢收斂。（編輯：楊蘭軒）1110930