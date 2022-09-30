電信合併案超標頻寬該繳回？ NCC聽證會意見交鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、江明晏台北30日電）NCC今天舉行「遠亞併」聽證會，外界關注超標頻寬是否要繳回，有學者認為若認定超標頻寬要繳回應有部分補償，但也有業者主張法條適用不同，數位部則未對超標頻寬處置做出說明。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對遠傳電信合併亞太電信舉行聽證會， NCC委員林麗雲關注低頻段頻率上限若超標是否要繳回、使用者與勞工權益、數位韌性等問題，NCC委員王怡惠也關注遠傳電信在合併案前後會不會影響工會運作。

遠傳電信資深副總經理李和音回應，低頻段部分是黃金頻段，認為相關1/3規範必須遵守既有規定，遠傳在合併案前後都不會不當影響工會運作。

頻率規定1/3部份，鑑定人提出不同意見，台北大學經濟系教授郭文忠認為，頻段上限部份，不太適合針對個案作調整。

中原大學財經法律系教授江耀國表示，如果主管機關認為超過1/3、要求繳回頻率才能合併，這樣的行政處分會影響業者原先授予利益的合法行政處分被廢止，依照行政程序法第126條，對於業者因信賴處分導致的損失應該要給予合理補償，但如果業者自己放棄補償，主管機關也可以不必補償。

補償部分要怎麼進行，江耀國表示，依照電信管理法第55條提到如果頻率繳回、主管機關再拍賣，後續可以從拍賣所得一部份去補償業者。

江耀國表示，頻率1/3上限部份應該是有部分彈性，相關規範重點是看市場有沒有充分競爭、或是濫用市場力的狀況，未來如果電信業者家數從5家減少為3家，相關1/3規定上限應該還要修正，可能再提高一點，但提高到哪也需要再做研究。

不過，中華電信副總經理魏惠珍則認為，電信管理法第55條有適用對象上的疑義，認為合併案頻寬超標，應該按照行政程序法第93條做相關附款，不會有繳回後還有補償的狀況。

魏惠珍強調，中華電對兩大電信合併案都採一致訴求，讓頻譜資源合法合理分配，才能維持市場秩序，遠傳電合併後24GHz以上超過規定達160MHz，已達NCC釋照單位頻寬，應繳回超標頻寬。

台灣大哥大顧問揭朝華表示，台灣大哥大要先恭喜遠傳電信，台灣大跟亞太過去眉來眼去多年，但無奈情深緣淺，讓遠傳電信捷足先登。台灣大還是舉雙手贊成此合併案，祝福此對佳偶百年好合、永結同心。

揭朝華指出，頻率部分希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理2個合併案的超頻問題，強調要「愛中華，也愛台灣」。

數位部代表今天也針對頻率資源使用提出鑑定意見，認為遠亞併在1GHz以下未超標，但在3GHz以下、6GHz以下、24GHz以上分別超過13MHz、3MHz跟160MHz。不過，超出頻寬要如何處理，數位部則未說明。（編輯：潘羿菁）1110930