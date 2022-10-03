研華加入校園徵才 開出近百替代役與實習職缺

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（中央社記者吳家豪台北3日電）工業電腦廠研華加入秋季校園徵才行列，將針對在校生與畢業生開出近百個替代役與實習職缺，並以優於市場上的薪資及福利，希望網羅更多優秀人才加入工業物聯網的行列。

研華今天發布新聞稿說明，此次徵才主軸為「役實之選」，預計招募職務包含製造生產、產品研發、產品應用、專案管理等4大類，歡迎電機、電子、通訊、資工、資管、資訊、機械、工工、工管、商管以及外語等人才加入。

研華將加入12日陽明交通大學校園徵才，並於現場擺設攤位，屆時將有各單位高階主管與企業學長姊到場提供職涯諮詢與說明。

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自5日起，研華也將陸續於台灣科技大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學及政治大學舉辦共5場的實體企業說明會，歡迎有興趣學生至各校網站報名並到現場互動了解。

研華人力資源部總監劉蔚志表示，研華近幾年積極朝物聯網布局，除需要大量跨界、跨領域人才外，也意識到部分單位平均年齡有上升趨勢，因此自今年開始加入校園徵才行列，並鎖定有替代役、暑期及長期實習的在校生與應屆畢業生，邀請他們提前進入研華，跟隨產業前輩實際融入公司專案，以期參與者對研華及工業物聯網產業前景有更多認識與認同。（編輯：郭無患）1111003