更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮
科技

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

穩定供電加發展綠能 經濟部提2025年3大能源目標

2022/10/4 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為加強供電穩定與發展再生能源，經濟部設定在2025年底前，要淨增加供給容量逾3000MW、設置再生能源儲能容量達1500MW，以及太陽光電及離岸風電分別設置達20GW、5.6GW3大目標。

立法院經濟委員會明天邀請經濟部長王美花列席，就新會期提出經濟部業務報告並備質詢。經濟部今晚已將書面報告（口頭部分）送至立法院。

報告指出，疫情使世界更數位化，預估到2023年，數位轉型及數位技術投資將貢獻全球逾半GDP，且因全球暖化、俄烏戰爭導致能源價格攀升，提高能源、資源穩定供應風險，凸顯淨零轉型刻不容緩。

經濟部在報告中提出4大經濟施政方向與作為，包括擴大產業優勢、優化投資環境、強化國際鏈結、加速淨零轉型。

在擴大產業優勢面，經濟部提及要確保半導體關鍵產業優勢、利用優勢帶動5G開放網路與電動車等新興產業發展，以及提高生技醫藥產業成長動能、振興內需產業及轉型。

在優化投資環境面，經濟部提出供電穩定及電網韌性、穩定水資源供應、滿足企業人才需求等3面向。其中供電穩定及電網韌性，更是經濟部未來施政重中之重。

經濟部規劃，中長期要持續擴大再生能源設置、增建燃氣機組、擴建及新建天然氣接收站等，也透過設置儲能電池及規劃增建抽蓄水力機組，要在2025年底前淨增加逾3000MW供給容量，確保電力供應穩定。

經濟部根據再生能源的間歇性發電特性，設定2025年電網端儲能1000MW、太陽光電結合儲能500MW，兩者共計1500MW的目標，要以發展儲能提高電力系統穩定。

經濟部舉例，台南鹽田光電站儲能系統的15MW已在今年6月完工併網，成為全台灣首座單一容量最大的儲能設施。

經濟部強調，去年513及今年303停電事故，都是人為疏失引發的大規模停電，並非缺電造成，經濟部已責成台電全盤檢討改善，推動「強化電網韌性建設計畫」。經濟部計劃在10年內投入新台幣5645億元，以分散電網、強固電網及強化系統防衛能力3大主軸， 透過短中長期各項工程，全面提升台灣電網面對突發事故的因應能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在發展再生能源部分，經濟部設定2025年太陽光電20GW、離岸風電5.6GW的目標，且規劃自2026年起，要每年增設太陽光電2GW以上、離岸風電區塊開發1.5GW的推動目標，持續擴大再生能源設置。

經濟部強調，全台太陽光電裝置容量累計至今年8月已達8.91GW，較2016年的1.25GW成長逾6.1倍；至於離岸風電，今年預計在台灣海峽離岸風機累計設置達200座以上。（編輯：張均懋）1111004

王美花
高軟2期首棟大樓動土 經部估帶動85億元投資效益 高軟二期首棟大樓動土 估115年完工帶動產業進駐
俄烏戰爭
俄烏戰爭破壞環境生態 烏克蘭估損失上兆台幣 過年回不回鄉寫成詩 國中師拿教育部文藝創作獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族