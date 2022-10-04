穩定供電加發展綠能 經濟部提2025年3大能源目標

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為加強供電穩定與發展再生能源，經濟部設定在2025年底前，要淨增加供給容量逾3000MW、設置再生能源儲能容量達1500MW，以及太陽光電及離岸風電分別設置達20GW、5.6GW3大目標。

立法院經濟委員會明天邀請經濟部長王美花列席，就新會期提出經濟部業務報告並備質詢。經濟部今晚已將書面報告（口頭部分）送至立法院。

報告指出，疫情使世界更數位化，預估到2023年，數位轉型及數位技術投資將貢獻全球逾半GDP，且因全球暖化、俄烏戰爭導致能源價格攀升，提高能源、資源穩定供應風險，凸顯淨零轉型刻不容緩。

經濟部在報告中提出4大經濟施政方向與作為，包括擴大產業優勢、優化投資環境、強化國際鏈結、加速淨零轉型。

在擴大產業優勢面，經濟部提及要確保半導體關鍵產業優勢、利用優勢帶動5G開放網路與電動車等新興產業發展，以及提高生技醫藥產業成長動能、振興內需產業及轉型。

在優化投資環境面，經濟部提出供電穩定及電網韌性、穩定水資源供應、滿足企業人才需求等3面向。其中供電穩定及電網韌性，更是經濟部未來施政重中之重。

經濟部規劃，中長期要持續擴大再生能源設置、增建燃氣機組、擴建及新建天然氣接收站等，也透過設置儲能電池及規劃增建抽蓄水力機組，要在2025年底前淨增加逾3000MW供給容量，確保電力供應穩定。

經濟部根據再生能源的間歇性發電特性，設定2025年電網端儲能1000MW、太陽光電結合儲能500MW，兩者共計1500MW的目標，要以發展儲能提高電力系統穩定。

經濟部舉例，台南鹽田光電站儲能系統的15MW已在今年6月完工併網，成為全台灣首座單一容量最大的儲能設施。

經濟部強調，去年513及今年303停電事故，都是人為疏失引發的大規模停電，並非缺電造成，經濟部已責成台電全盤檢討改善，推動「強化電網韌性建設計畫」。經濟部計劃在10年內投入新台幣5645億元，以分散電網、強固電網及強化系統防衛能力3大主軸， 透過短中長期各項工程，全面提升台灣電網面對突發事故的因應能力。

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在發展再生能源部分，經濟部設定2025年太陽光電20GW、離岸風電5.6GW的目標，且規劃自2026年起，要每年增設太陽光電2GW以上、離岸風電區塊開發1.5GW的推動目標，持續擴大再生能源設置。

經濟部強調，全台太陽光電裝置容量累計至今年8月已達8.91GW，較2016年的1.25GW成長逾6.1倍；至於離岸風電，今年預計在台灣海峽離岸風機累計設置達200座以上。（編輯：張均懋）1111004