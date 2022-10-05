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南山人壽淨值下降 潤成投控聯貸案銀行團追加擔保品

2022/10/5 13:01
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（中央社記者張璦台北5日電）壽險業受暫時性金融市場波動影響以致淨值下滑，9月潤成投控以南山人壽股票近47億股向兆豐銀質押借款，兆豐金控董事長張兆順表示，潤成投控需補上質押擔保品；財政部長蘇建榮則說，會針對公股行庫與壽險業貸款往來，進行盤點評估。

蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

有立委質詢時指出，9月潤成投控以南山人壽股票近47億股向兆豐銀質押借款，並質疑兆豐銀為何要借錢；兆豐金控董事長張兆順回應，這是一宗舊聯貸案，兆豐銀擔任擔保品管理銀行，隨擔保品價值下跌，借款的潤成投控需補上質押擔保品。

民進黨郭國文質詢時指出，台灣壽險業財務問題，可能波及財政部轄下的公股行庫，證交所資訊顯示，潤成投控9月28日以南山人壽股票向兆豐銀質借，設質股數約47億股，市值一張17、18元，一般質押是6成，算下來470億元，淨值跌跌不休之際，兆豐如此慷慨大方，借錢給潤泰集團總裁尹衍樑。

郭國文表示，財政部應啟動專案調查，充分掌握公股借貸，超前部署保全債權；蘇建榮回應，後續會針對公股行庫與壽險業貸款往來，做一些盤點評估。

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張兆順接受媒體聯訪時說明，郭國文質詢時提到的潤成案，是另一行庫3年前主辦的190億元聯貸案、並展延2年，兆豐銀參貸36億元，並擔任擔保品管理銀行，擔保品約310億元、維持率超過140%，兆豐隨時檢視擔保品價值夠不夠，不足就需追加擔保品。

同時，張兆順表示，潤泰集團在兆豐銀存放款差不多、各約400億元，存款略高於借款，「我們曝險不大」。（編輯：林淑媛）1111005

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