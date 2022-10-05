歐盟2024年統一充電頭 NCC承諾1個月內啟動規劃作業

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（中央社記者蘇思云、鄭鴻達台北5日電）歐洲議會今天通過新法，自2024年底開始，歐洲聯盟境內所有智慧手機、平板電腦、攝影相機充電接頭統一採Type C規格。立法院交通委員會今天也通過臨時提案，要求NCC在1個月內啟動作業規劃。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）以602票贊成13票反對通過這項法案，讓許多製造商已採用的Type C（USB-C）將成為歐洲聯盟（EU）境內行動電子裝置充電接頭單一規格，並將迫使蘋果（Apple）旗下智慧手機iPhone棄用過時的獨家Lightning充電接頭。筆記型電腦則獲得較長緩衝期，自2026年初開始充電接頭才須統一採Type C規格。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視設置爭議對NCC獨立公正性的影響」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷今天提出臨時提案指出，希望NCC加強落實手機充電器規格與統一作業，並參照歐盟統一充電器USB Type C規格的方向和趨勢，儘速在1個月內啟動手機充電規格統一調整的作業規劃，後續把規劃內容以書面方式向交通委員會報告。

NCC主委陳耀祥表示，本案可能涉及經濟部國家標準規格需要修改，涉及經濟部職權，不建議限制時間。

洪孟楷表示，歐盟有訂出標準，但這提案並非要求要統一為Type C規劃，而是希望朝向統一規格的方向來規劃，希望避免耗材等，如果規劃有需要找標檢局的話，請NCC找部會1個月內一起開會，再把規劃跟交委會報告，不是馬上公告做全國通用，而是說明規劃標準為何，是否可能預計1年或1年半實施等。

洪孟楷說明後，NCC同意相關文字不需修改，交通委員會也通過此項臨時提案。

經濟部標準檢驗局官員表示，無論是Type C或是蘋果的Lightning等規格，都屬國家標準規格範疇，按現行規定是尊重廠商及市場機制，若NCC與其他主管機關要研議或有其他需求，標準局都會配合辦理。（編輯：林淑媛）1111005