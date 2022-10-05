研調：10月32吋電視面板需求轉強 有望止跌小漲

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（中央社記者賴言曦台北5日電）研調機構集邦科技今天表示，在嚴控稼動率及需求轉強下，已近成本底線的電視面板價格，有望在10月出現止跌態勢。預期75吋以下面板價格可望全面止跌，32吋面板需求轉強力道明顯，預估有望調漲1美元。

集邦科技（TrendForce）發布新聞稿表示，據面板廠10月給出的採購訂單（PO）報價，其他尺寸的面板報價全線上調3至5美元不等，但由於目前正值中國十一假期，因此實際上能否調漲價格，須待假期後，品牌廠在不同尺寸上的需求強度而定。

集邦觀察，監視器（Monitor）面板目前需求偏弱，但面板廠執行減產已發揮效果，價格跌幅逐漸收斂，21.5吋以下的小尺寸扭轉陣列（TN）面板因供給減少，預計10月有望止跌；至於23.8吋、27吋等主流尺寸則預計跌幅在1.5美元內。

集邦研判，10月面板價格跌勢將持續收斂，14吋、15.6吋高清畫質廣視角筆電面板預計將跌0.2至0.3美元，跌幅由9月的1.8%收斂至0.7%；14吋、15.6吋全高清高階廣視角面板預計下跌1到1.2美元，跌幅由9月的3.4%收斂至2.4%。

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集邦分析，電視面板若要邁向較為健康的供需狀態，除了面板廠要持續嚴控稼動率外，也需觀察中國節慶銷售結果是否優於預期，讓備貨動能得以延續。

集邦提到，未來資訊電子（IT）面板可供應產能仍在擴大中，在需求仍處於弱勢下，不易見到主流面板價格完全止跌，且在中國面板廠2023年釋出新產能、產品經品牌客戶驗證後，將加劇IT面板的市場價格競爭，因此下修的潛在壓力依然存在。（編輯：張良知）1111005