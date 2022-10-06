循環經濟週12日起展開 經部：排除障礙打通經濟氣血

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）2022循環經濟週活動將自10月12日開跑。經濟部次長曾文生今天表示，循環經濟推動多年，將持續排除循環經濟產業中的痛點或障礙，使「經脈氣血」循環更順，讓循環經濟成為台灣減碳重要助力。

經濟部今天攜手環保署、農委會、內政部、公共工程委員會召開「2022台灣循環經濟週跨部會記者會」，宣布今年循環經濟週8大主題活動，將在10、11月期間登場。

曾文生致詞表示，循環經濟從原本大眾陌生的名詞，自2016年總統蔡英文就任後提出概念，到後來納入「5+2產業創新」項目，演變至今，已是各行各業都在努力推動的項目。

曾文生以武俠小說概念比喻，循環經濟要通，「經脈氣血」就要通，兩大重點包括讓廠商間要建立起聯繫，以得知哪些下腳料可當誰的產品或原材料，此外，政府合理監管與規範下腳料及廢棄物。

曾文生以鋼鐵業副產品「轉爐石」為例說明，早期用在鋪馬路、蓋房子時常發生問題，但經適當處理成優質級配混合料，便成為高強度道路鋪面。

曾文生預告後續循環經濟推動工作重點，是找出廠商發展時的痛點，並跨部會持續磨合，該修法就修，要排除循環障礙，讓經濟氣血更順，使循環經濟成為台灣減碳的重要助力。

內政部主秘張琬宜表示，營建業是不易循環的產業，內政部藉修正「營建事業廢棄物再利用管理辦法」，促使回收物投入綠建材，並推動再生水工程，促進循環經濟。

工程會主秘林傑表示，工程會在確保工程品質前提下，以鋼質粒料、焚化再生粒料替代天然粒料，去年使用量達300萬噸，不但節省新台幣10億元工程經費，還能減排二氧化碳1萬公噸。

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經濟部表示，今年台灣循環經濟週在10月舉辦的活動有2030超越圈圈－循環經濟新創展、2022台灣創新技術博覽會－永續發展館、循環經濟推動方案－產業趨勢分析暨創新技術推廣媒合會、農業資源循環利用技術成果發表會、資源循環績優企業頒獎典禮暨企業高峰會。

11月舉辦2022亞洲永續供應+循環經濟會展－台灣永續主題館、台灣循環經濟大聯盟論壇及循環材料創新應用新路徑－技術交流。（編輯：潘羿菁）1111006