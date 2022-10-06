研調：面板廠嚴控生產 第4季稼動率估跌至6成

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（中央社記者賴言曦台北6日電）市調機構TrendForce指出，面板需求低迷，面板廠大多在第2季由盈轉虧，迫使業者下半年以更嚴謹態度控管生產，預估第4季5代線以上大世代產線稼動率（以投片量計）可能下滑至6成，為過去10年來新低。

TrendForce透過新聞稿表示，5代線至6代線為筆電面板的生產重地，第4季稼動率受需求疲軟影響，預期將比第3季下滑5.9個百分點，來到48.2%。

TrendForce提到，儘管樂金顯示器（LG Display）計劃2023年第1季關閉7.5代線產線，使部分產品提前於今年第4季進行生產，有助支撐7代線至7.5代線電視投片量。

由於群創光電9月機動性大幅調降稼動率，加上監視器面板主要投片的7代線至7.5代線，受到下半年監視器龍頭品牌加大訂單修正力道影響，預估7代線至7.5代線的稼動率表現將呈下滑趨勢。

TrendForce指出，惠科（HKC）原計劃第4季提升各廠投片量，但近期有些面板廠正醞釀對部分電視面板尺寸漲價，為加速電視面板供需達到平衡，惠科轉而減少各廠投片量，但以筆電產品為主的綿陽廠除外。

此外，華星光電（CSOT）也決議10月進行為期一週的歲休；整體8.5、8.6代線稼動率預估季減1.6個百分點。

TrendForce表示，近9成用來生產電視面板的10代線至10.5代線隨著65吋電視面板報價已貼近物料成本，京東方（BOE）及華星光電決定再減少生產量因應，其中京東方B17第4季投片量預計將較第3季減少14.2%，連帶影響10.5代線稼動率將季減3.5個百分點。

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TrendForce指出，下半年伴隨面板廠實施減產計畫，單季供需比明顯收斂，且上半年所遞延的庫存伴隨顯著的減產有所去化。

TrendForce分析，2023年全球經濟與地緣政治衝突風險仍高，高通膨仍將壓抑終端消費性需求，對需求端看法偏中性保守，供給端則受樂金顯示器計劃關廠壓抑，唯獨華星光電8.6代線加入後將帶動今年整體面板供給成長，意即明年仍有供過於求的風險，如面板廠策略性維持低稼動率，則有助產業維持健康。（編輯：張均懋）1111006