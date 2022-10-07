新南向政策 印度前官員看好台印科技合作部署全球

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（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部政務次長陳正祺今天表示，台灣雖不是品牌垂直領導者，卻是供應鏈橫向領導者，會積極和新南向國家政府進行產業對話、人才交流；印度前資通訊部次長薩哈尼則說，預期印度電子生產成長速度將會非常快，盼與台灣合作，將印度人才帶來台灣作出貢獻。

薩哈尼進一步表示，印度現已有超過100家獨角獸公司，隨著科技不斷推陳出新、新公司不斷成立，台灣也希望能在科技層面做到長遠深厚投資，以印度做為基地，可將科技部署全世界。

「財團法人台灣亞洲交流基金會」今天舉行第6屆「玉山論壇」，主題為「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing, Reorienting, and Reconnecting），邀請9位國內外資深官員分享經貿、IT資訊、農業、健康照護等面向，共同探討更多合作契機。

外交部政務次長田中光表示，從新南向政策推出至今，台灣已簽署超過80項備忘錄與合約，涵蓋貿易、投資、教育、農業、科學、技術等交流，去年雙邊貿易額已破紀錄達1400億美元，今年截至7月，台灣整體海外投資18個夥伴國總額已超過22億美元，新南向政策效益顯現。

陳正祺指出，2010年台灣對外投資標的80%都在中國，顯示經濟韌性並不安全，因此蔡總統在2016年開始推動新南向政策，將台灣放在國際社群中心，政策核心即是提高韌性。

陳正祺表示，觀察2016至2021年外商直接投資（FDI）概況，除印度小幅縮水，東協國家投資大幅成長；至於台灣，在疫情掌控得宜之下，海外直接投資增加，台商都意識到，中國投資環境正逐漸惡化中，因此開始將生產量能移到中國以外地區，包含回流台灣或至新南向國家等。

攤開台灣在新南向國家投資足跡，陳正祺分析，台灣有4項特徵，代工生產（OEM）仰賴客戶信任，也有很多中小企業能迅速適應市場需求，以及良好IP智財保障和工業聚落。

陳正祺表示，台灣雖不是品牌垂直領導者，但是是供應鏈橫向領導者，會積極和新南向國家政府進行產業對話、人才交流等，增強經貿合作，共同打造韌性供應鏈，並推動永續發展、在地產業向上升級；也希望合作是制度化、法制化，與相關政府簽署貿易投資協議。

薩哈尼（Ajay Prakash Sawhney）樂見台印合作，「歡迎台灣精密電子產品在印度生產，但並非為印度生產，而是以印度為基地，為全球生產」；最近很高興看到鴻海富士康到印度導入半導體投資，相信可讓半導體公司成長「至少是今天規模的10倍」。

薩哈尼並說，預期印度電子生產速度將會非常快，約成長25%以上，因此一定要有足夠韌性，將供應鏈與市場、生產基地之間的距離縮小。另外，印度人才非常充足，盼與台灣合作，並將印度人才帶來台灣作出貢獻。

田中光回應，以電子產業生產來看，印度是軟體領導者，台灣則是硬體端領導者，相信雙方合作將是「佳偶天成」。（編輯：林淑媛）1111007