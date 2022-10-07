國產9月營收年減5.6% 看好科技廊道建廠需求

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（中央社記者潘智義台北7日電）國產建材實業今天公布9月集團營收新台幣17.51億元，月減3.94%、年減5.62%。國產表示，大南方科技建廠加持，產生相當巨量且長期的營建混凝土需求，9月營收仍維持高檔。

國產累計前9月營收達155.09億元，年減2.18%，主因去年5月售出中國昆山廠，影響比較基礎。

國產實業透過新聞稿指出，9月與混凝土相關的本業表現較佳，國內銷售金額達到13.4億元，維持超過13億元的營收高檔。

國產實業說明，儘管受到颱風干擾出貨，受惠於源源不絕的全台科技廊道大建設，衝高集團與國內本業營收。

國產強調，中央積極推動大南方計畫，從南科一路往南，串連南科3期開發案、台南沙崙綠能科學城、高雄興達海洋基礎建設、路竹科、橋頭科、楠梓科、亞灣5G AIoT與和發產業園區等，形成南台灣半導體科技S廊道。

另外，大南方科技建廠加持，國產建材9月營運仍在高檔，大南方計畫帶動科技廊道與房市大建設，產生相當巨量且長期的營建混凝土需求，即使面臨颱風干擾混凝土出貨，9月營收仍維持高檔。

國產實業說，9月受天候影響出貨的混凝土，也會產生營建工程追進度的遞延效應，帶旺到10月以後的第4季出貨營運。（編輯：張均懋）1111007