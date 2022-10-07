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補辦宴會動能強勁 新天地9月營收創5年新高

2022/10/7 17:41
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（中央社記者江明晏台北7日電）宴會業者喜迎這波趕辦婚宴潮，加上沉寂已久的工商宴席同步回溫，宴會龍頭新天地餐飲集團9月營收回到疫情前水準，更達5年來新高。

隨著國內疫情常態化，各項大型聚會活動陸續恢復正常舉辦，3年來遭疫情打亂婚宴步調的新人，今年下半年看見曙光，紛紛趕在農曆年前補辦婚宴。

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宴會業者喜迎這一波趕辦婚宴潮，加上沉寂已久的工商宴席同步回溫，宴會龍頭新天地餐飲集團9月合併營收新台幣9292萬元，年增463.2%，不僅營收回到疫情前水準，更達到5年來新高。

新天地集團看好疫後宴會補辦商機，於疫情期間逆勢加碼旗下各宴會品牌升級及展店，並觀察年底原本就是各類大型宴會旺季，加上前兩年被疫情耽誤的大型尾牙與補辦婚宴潮，造成第4季訂單量激增，由於市場熱絡檔期有限，加上近期物價通膨影響，年底宴會桌價與桌數有望雙升，第4季營收穩中看俏。（編輯：張均懋）1111007

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