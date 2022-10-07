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通膨及升息波及海空運 台驊投控9月營收月減19%

2022/10/7 21:08
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（中央社記者潘智義台北7日電）台驊投控今天公布9月合併營收新台幣16.12億元，月減19.2%，年減60.66%，主因全球市場需求受通膨及升息影響，海運及空運市場需求皆較8月下滑。

台驊投控發布新聞稿指出，累計前9月合併營收239.95億元，年減3.72%；前9月海運業務營收171.97億元，占集團營收比71.67%，年減2.71%，空運業務年減13.41%、鐵路業務年減11.88%、內貿物流年增達19.3%。

台驊投控說明，9月營收衰退主因在市場貨運量疲軟、港口擁堵有所緩解以及市場負面情緒加劇，貨櫃航運市場在9月顯著走軟，近幾週現貨運價下降速度加快，尤其美西航線較月初大幅下跌40%。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已從年初最高點5109跌至9月底來到1922，跌幅達62%。由於全球通膨高漲及施行貨幣緊縮政策，加上俄烏戰爭未平息，持續影響能源價格維持高點，導致消費市場需求疲弱，航運市場旺季不旺。

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台驊投控認為，由於美西對來自中國的需求顯著減少，3大聯盟已採取積極措施重新平衡其運力，利用空白航班策略減少艙位供給壓力，根據航運諮詢機構Drewry的統計，3大航運聯盟預計將縮減跨太平洋、大西洋、歐洲、地中海等遠程航線，在第40週到44週間，計劃的738航次中宣布取消118次航行，取消率16%。

同時，近期運價已跌破部分航商成本，有許多中小規模的貨櫃航商退出美西市場；因此，若第4季歐美感恩節、聖誕節等消費旺季，庫存能有效去化，而後在亞洲地區農曆年前拉貨效應下，運價或許有機會止跌回穩。（編輯：張均懋）1111007

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