以壽險股票作擔保品 財部：公股銀加強控管授信案

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（中央社記者張璦台北11日電）美國鷹派升息，金融市場動盪，南山人壽淨值下降，牽動潤成投控聯貸案被公股銀行團補提擔保品，引發關注；財政部國庫署表示，公股銀行將加強控管以壽險業股票為擔保品的授信案件風險。

財政部國庫署長蕭家旗12日將針對「因有公股行庫以壽險業股票為擔保融資維持率不足之風險，就全球升息造成壽險業淨值比大跌衍生問題之因應對策」，進行專題報告。

國庫署在報告指出，公股銀行承作授信業務，是依據金管會、銀行公會徵授信準則及授信5P原則，本於金融專業妥慎評估辦理，並進行貸後管理。

因應壽險業股票受全球升息導致淨值比大跌，國庫署指出，金管會正在研議相關因應措施，公股銀行持續密切注意後續發展，並加強控管以股票為擔保品的授信案件風險。

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國庫署表示，公股銀行在知悉授信戶有突發危機事件或媒體有負面消息時，或事件造成擔保品價值大幅滑落等影響債權確保情事，即進行授信案件危機處理通報審核單位，評估危機事件對銀行的相關影響，即時採行因應措施。

國庫署指出，財政部基於股權管理機關立場，對於公股銀行辦理授信審核原則及貸款個案處理，均予尊重，並持續督導各公股銀行確實遵照主管機關金融監理政策，依據授信5P原則及各項徵授信規範，辦理徵授信評估，落實執行認識客戶作業，強化貸後管理，確實掌握客戶營運狀況，有效控管授信風險，確保銀行經營穩定。（編輯：張均懋）1111011