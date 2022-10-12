ADR續破底 台積電早盤跌破400元大關

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美股漲跌互見，不過科技股續措，台積電美國存託憑證（ADR）持續破底，今天在台股現貨市場開盤跌破新台幣400元大關，早盤股價最低來到395.5元，市值力守10兆元。

美國商務部7日再祭晶片管制措施，市場預期衝擊半導體產業，以科技股為主的那斯達克指數和費城半導體指數11日持續下挫，台積電ADR持續破底，終場收在63.45美元，重挫5.92%，連續3個交易日大跌10.9美元，跌幅達14.6%。

台積電11日終場勉強守住新台幣400元大關，收在401.5元，單日大跌36.5元，重挫8.3%，今天開盤難擋跌勢，最低來到395.5元，下跌6元，跌幅逾1%，跌破2020年8月下旬低點，續創2020年7月下旬以來波段低點，台積電早盤市值蒸發逾千億元，市值力守10兆元。

台積電11日成為外資狙擊標的，遭賣超4.47萬張排名第1，是今年3月中旬以來外資單日賣超台積電最多張數。

美科技股重挫，不僅台積電ADR破底，聯電ADR以及日月光ADR（ASX）也無法倖免，聯電ADR收在5.36美元，大跌4.8%，連3個交易日跌幅達12.3%，日月光ADR收在4.61美元，重挫9%，連3個交易日跌幅達15.2%。

日月光投控今天開盤持續開低，最低來到新台幣73.2元，下跌1.87%，聯電股價力守平盤35.4元。（編輯：楊凱翔）1111012