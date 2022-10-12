美股跌多漲少 法人：台股面臨萬三保衛戰

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（中央社記者江明晏台北12日電）美股跌多漲少，台股11日暴跌596.25點，收在13106.03點，創近2年波段低點，金管會晚間宣布加強打擊空方強度；法人認為，台股受資金、產業、技術等利空影響，短線恐回測萬三大關。

在國際貨幣基金（IMF）下修成長預測，投資人等待美國9月消費者物價指數（CPI）和企業財報之際，美國股市11日走勢震盪，收盤跌多漲少。

道瓊工業指數小漲36.31點或0.12%，收29239.19點。標準普爾指數下挫23.55點或0.65%，收3588.84點。那斯達克指數下跌115.91點或1.10%，收10426.19點。費城半導體指數下滑56.853點或2.50%，收2218.491點。

台股11日重挫596.25點，創史上第7大跌點，收在13106.03點，創近2年波段低點，成交值新台幣2177.6億元，加計盤後2225.35億元。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超386.99億元，其中自營商賣超62.07億元，投信買超17.83億元，外資及陸資賣超342.75億元。

金管會11日晚間緊急宣布調整打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

法人表示，台股受資金、產業、技術等利空影響，短線恐回測萬三大關；能否止跌，需觀察13日台積電法說會及融資水位變化。（編輯：郭無患）1111012