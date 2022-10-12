第2波打擊空方措施上路 黃天牧：對台股保持信心

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（中央社記者謝方娪台北12日電）台股11日暴跌近600點，金管會11日緊急宣布強化打擊空方措施。金管會主委黃天牧今天表示，台股仍有基本面，對台股保持信心。至於市場認為，下次再出招將會祭出平盤下禁放空措施，他僅說，金管會持續觀察。

台股11日崩跌596.25點，收盤創近2年新低點，金管會11日宣布加大打擊空方強度，自12日起每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

黃天牧今天率所屬機關首長赴立法院財政委員會進行專題報告並備詢，他會前接受媒體聯訪表示，台股近期受美國鷹派升息及俄烏戰事加劇影響，加上雙十連假期間美國費城半導體回檔，台股半導體及電子類股比例較高，11日跌幅因此較深、所受影響較大。

不過，黃天牧強調，無論從台股現金殖利率、本益比及上市櫃公司營收數據觀察，台股仍有基本面，自己對台股仍保持信心；現在股市波動主因外在環境影響，提醒投資人這段期間投資要特別慎重，注意風險、也注意基本面。

市場高度關注，若第2波打擊空方措施未見效，金管會是否會考慮祭出平盤以下不得放空，黃天牧表示，外在環境不斷變化，金管會會持續觀察，現在不方便透露下一步要做什麼，不過會適時推出適當措施。

此次金管會再度調降每日盤中借券賣出限額，市場憂心是否會加速外資流出，黃天牧表示，很多市場管理措施都是雙面刃，股市到這情況，金管會希望投資人對台股有信心，因此自今年7月起推出數波穩定股市措施，是表達主管機關及政府對股市修正的關心。

回顧金管會10月起實施的首波打擊空方措施，包含調降每日盤中借券賣出委託數量限額，由原不超過該種有價證券前30個營業日日均量的30%調降為20%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數則由90%拉高至100%。

金管會證期局長張振山指出，先前實施首波打擊空方措施，主因借券賣出比率走高至逾3%、整戶擔保維持率跌破160%等，後續擔保維持率一度回升，但昨天台股跌深，擔保維持率又跌破160%防線，因此金管會認為必須在此時出手維持市場信心，再度墊高投資人放空成本。

黃天牧表示，對外界而言，昨天金管會是無預警推出穩定股市措施，不過對金管會而言，是按部就班進行。（編輯：潘羿菁）1111012