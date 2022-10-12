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外資淨匯入餘額約6.5兆 黃天牧：逾一半是退休基金

2022/10/12 14:05
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（中央社記者謝方娪台北12日電）台美利差擴大，整體外資連4個月淨匯出，目前整體外資在台灣仍有2071億美元資金，折合約新台幣6.5兆元資金動能。金管會主委黃天牧今天表示，其中有一半以上是退休基金，在台灣中長期布局。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時關注，金管會是否有關注外資還留在台灣的資金屬性，若屬於退休基金，會中長期停泊在台灣，但若屬於避險基金，可能隨時會抽腿、離開台灣。

黃天牧指出，目前觀察，避險基金占比相對小，有超過一半以上是退休基金，在台灣進行中長期布局。

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針對台股頻頻下跌，外界關注金管會救市後招是否足夠，黃天牧坦言，這是一個很嚴峻的情況，金管會會審慎因應，並隨股市動盪嚴重程度，依序推出必要措施；現階段金管會已推出第2波打擊空方措施，金管會都會先設想最嚴峻狀況並作相應準備。

曾銘宗關注，美國若領跌，將波及台灣股市，美股及台股連動的相關係數大概落在多少，黃天牧回應，「至少和美國費城半導體指數連動性相當高」，例如台股11日補跌近600點，就和費城半導體指數在雙十連假期間表現有關係。（編輯：潘羿菁）1111012

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