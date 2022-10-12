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統計：9月房租指數續創歷史新高 南部漲最多

2022/10/12 17:12
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（中央社記者賴言曦台北12日電）房仲據行政院主計總處消費者物價指數房租類統計指出，9月房租指數達106.77，續創歷史新高，年增率為2.07%；觀察各地租金指數走勢，以南部地區的漲幅最大。

信義房屋根據主計總處統計數據表示，以區域分布來看，北部區域租金指數9月年增率為2.1%、中部1.84%、南部2.36%、東部1.92%，漲幅以南部地區居冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，基於統計方式差異，租客對於近年租金上漲情況，感受可能會比租金指數強烈，主因是房價上揚帶動租金跟漲、市場供需穩定等，不過政府的租金補貼部分降低租客的負擔。

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曾敬德則分析，雖然租金持續上漲，但比起房貸還是便宜許多，加上中央銀行持續升息，導致部分新房租金投報率僅約2%，因此如果利率突破2%，市場可能就會出現「買不如租」的現象。

住展雜誌研發長何世昌接受中央社記者電訪時進一步分析，政府打炒房、央行啟動升息循環，造成持屋成本增加，房東就把成本轉嫁給租客，即便部分房東名下房屋已還款完畢，但也可能隨區域行情跟漲，而且一旦租屋市場出現比價效應，就很難停下來。（編輯：趙蔚蘭）1111012

曾敬德
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何世昌
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