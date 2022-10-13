申設純網保 中信產險董事會通過籌備申請

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（中央社記者蘇思云台北13日電）金管會今年8月至10月開放業者申設純網保，中信金控今天傍晚代子公司發布重大訊息，中國信託產物保險董事會通過籌備申請設立純網保，後續將向金管會遞件申請。

金管會今年8月1日至10月31日受理業者申設純網路保險公司，金管會也訂定「純網保審查會設置要點」進行後續審查作業。純網保分為純網產和純網壽，純網產最低實收資本額定為新台幣10億元、純網壽為20億元，目前市場上業者多數都是對純網產較有興趣。

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相關主管解釋，屆時會申請設立純網產，規劃的合作夥伴為電信產業業者。

前中信金總經理吳一揆今年3月在法說會上首次對純網保表態「評估中」。吳一揆當時指出，從全球產險發展來看，歐美很多老牌保險公司都採用很多數位品牌，針對不同客群提供多元產品，許多新創在產險領域也做得很好。台灣產險市場要比較快速、比較簡單方便取得商品，仍缺乏相關管道。（編輯：張均懋）1111013