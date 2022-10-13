力積電估第4季營收續降 資本支出大砍43%

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠力積電預期，第4季業績恐將持續滑落，因應當前市場變動，今年資本支出將自原訂的15億美元，大舉調降至8.5億美元，降幅達43%。

力積電舉行線上法人說明會，總經理謝再居表示，今年營運高點將落在第2季，隨著手機、電視及監視器市況反轉，影像感測器及面板驅動IC客戶自5月及6月開始減產。

謝再居說，因客戶庫存仍多，第4季除影像感測器及面板驅動IC廠客戶持續減產，消費型動態隨機存取記憶體（DRAM）客戶也有減產需求，預期第4季營收恐進一步滑落。

至於銅鑼廠方面，謝再居表示，土建時程延宕6個月，目前進行無塵室機電工程，原計劃2023年初試產，預期時程可能延到2023年第3季底至第4季初，明年銅鑼廠費用將降至20餘億元。

隨著銅鑼廠建廠時程延遲，加上因應市場變動，放緩設備導入，力積電今年資本支出將自15億美元降至8.5億美元，降幅達43%。

至於美國對中國祭出新出口限令，謝再居說，以高性能中央處理器為主，並不在力積電營運範圍內，影響不大，不過，新納入實體清單的28家企業，部分可能是客戶的客戶，客戶正評估可能的影響。

謝再居表示，美國新措施抑制中國大陸業者擴張速度，加速產業鏈分流，力積電新產品線大部分客戶是歐、美、日廠商，未來轉單來台灣的機會可望提高。

力積電累計前3季營收617.24億元，年增35%，毛利率49.5%，稅後淨利197.15億元，年增99%，每股純益5.4元。力積電今天股價收在26.95元，謝再居轉達董事長黃崇仁意見，表示力積電本益比低。（編輯：張均懋）1111013