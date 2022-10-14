電子股領軍 台股一度漲逾400點突破13200點
2022/10/14 11:05（10/14 11:12 更新）
台股14日在台積電及大立光同步大漲帶動下，展開強勁反彈走勢，盤中加權指數一度大漲411點，突破13200點關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北14日電）美股收高，台股在台積電及大立光同步大漲帶動下，展開強勁反彈走勢，盤中加權指數一度大漲411點，突破13200點關卡。
11時左右，台股加權指數來到13181.71點，上漲370.98點，成交值新台幣1326.65億元。
台積電13日召開線上法人說明會，表示第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將下滑，並調降今年資本支出至360億美元，降幅1成。
市場以利空出盡解讀，台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.51美元，漲幅達3.92%，收在66.62美元。台積電今天同步走高，盤中一度攀高至416元，大漲21元，市值增加5445億元，達10.78兆元，並貢獻大盤174點。
大立光第3季單季每股賺進61.01元，創12季來新高；10月與11月的客戶動能將與9月相當。大立光股價一度衝上1880元，勁揚135元。
台積電及大立光強漲，重振市場信心，帶動聯發科、聯電、信驊等權值、高價股同步強勁彈升，整體電子類股指數大漲約4%，為盤面多頭指標。
傳統產業股也普遍走揚，包括航運、造紙、玻璃及電纜類股指數大漲逾3%；塑膠、紡織、橡膠、汽車及觀光類股指數也上漲逾1%。水泥類股指數盤中一度翻黑，表現相對弱勢。（編輯：楊蘭軒）1111014
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