數位青年T大使計畫秀成果 就業平均薪資提高5%

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數位部數位產業署推動「數位青年T大使計畫」，目前累計培訓1325名T大使，第一、二屆訓後敘薪平均薪資新台幣3萬7941元，較一般畢業生平均薪資提升約5%，盼進一步推動各行各業轉型。

數位發展部數位產業署推動「數位青年T大使計畫」，今天辦理成果發表記者會。

數位部政務次長李懷仁致詞時指出，數位青年T大使計畫先前在經濟部、現在移到數位部，希望協助青年參與數位轉型，企業不僅可以找到熟悉數位領域的人才，青年也可以透過培訓了解未來職場所需能力。

李懷仁指出，業界現在很缺乏數位轉型人才，計畫邁入第3屆，希望藉此快速培育相關人才，訓後3個月平均就業率達到54%，也邀T大使現身說法。本次T大使計畫將首度發行NFT（非同質化代幣），希望讓外界了解NFT的正規用途。

數位部數位產業署副署長胡貝蒂指出，為提供國內企業數位轉型人才需求，政府自109年起進行數位青年T大使培育，招募大學應屆畢業3年內之青年進行數位能力養成，培訓完成後，投入職場協助企業順利轉型，提供產業所需人才。

胡貝蒂表示，截至今年10月，已連續辦理3屆、培訓全台1325位青年，參與實作企業來自製造、觀光、金融、資訊等各領域計336家次、企業業師計388人次，受訓學員中非資管資工系青年參與比例達87%，第一、二屆訓後敘薪平均薪資3萬7941元，較一般畢業生平均薪資提升約5%。

第三屆T大使蘇亭芳表示，後來面試上哈瑪星科技公司，參與T大使計畫，希望進行跨領域學習。自己雖然是一類科系畢業，但培訓時期真的學習到很多數位工具，包括Figma雛形架設、HTML程式碼課程等，自己也進而設計網站、替家裡的製香行做數位轉型，希望讓年輕人了解製香產業意涵跟宗教背景故事等。

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這次T大使計畫將首度發行NFT，規劃與akaSwap平台合作，並由台灣知名NFT藝術家阿亂（王新仁）擔任設計總監。

王新仁表示，T大使計畫參與成員可以用gmail帳號領取NFT或是自有的Tezos錢包就可以領取，因為具有不可交易、不可轉讓的特性，T大使們可持專屬NFT做為未來各項校友活動的入場憑證，「就像數位世界的獅子會概念，取得相關認證紀錄等也可以記錄在上面」。（編輯：黃國倫）1111018