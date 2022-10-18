美元超強狂吸金 9月散戶人民幣存款餘額連19降

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）中央銀行今天公布9月的人民幣存款餘額續降至人民幣2152.09億元，且散戶人民幣存款餘額已經連19降，關鍵在於美國「雙率雙升」力道猛烈，超強吸引力讓其他幣別黯然失色，投資人紛紛變心。

中央銀行今天公布9月人民幣存款餘額為2152.09億元，月減73.29億元，續創2014年2月以來、逾8年半新低紀錄；其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額減少79.7億元，降至1842.37億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額則較8月微增至309.72億元。

9月DBU人民幣存款餘額下滑，央行官員指出兩原因，一是電子大廠將貨款收入轉成新台幣，二是部分公司將人民幣活存轉存美元，且金額不小；央行官員表示，美元現在很強、利率又高，便會吸引資金流向美元。

DBU不只定存、活存同步減少，法人及個人戶存款也雙雙下滑，其中散戶人民幣存款更已連19降。央行官員指出，美國利率狂升、美元又強，呈現雙率雙升，對公司、散戶都相當具有吸引力。

央行今天提供銀行各天期最優人民幣專案利率供外界參考，1個月期以永豐銀3.05%最優、3個月期是中信銀的2.85%、6個月期為永豐銀的2.38%、9個月期是台企銀的1.5%，一年期則以陽信銀行2.4%最優。

央行官員指出，今天最新的人民幣優惠利率和9月底持平，相較之下，各銀行現在猛推美元優利定存，且利率真的頗具優勢，也難怪人民幣存款表現失色。（編輯：黃國倫）1111018