中油台電配合穩物價致虧損 經長：績效獎金納入考量

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）俄烏戰爭推升燃料成本大漲，台電與中油背負穩定物價政策任務，導致財務虧損，經濟部長王美花表示，國營事業承擔成本，讓台灣通膨物價相對他國穩定，感謝中油台電員工辛勞，績效獎金發放將會納入政策包袱考量，藉此照顧員工。

立法院經濟委員會今天處理「推動商業科技發展－01物流國際化與科技化推動計畫」、「物流國際化與科技化推動計畫」及「電子商務發展與安全推動計畫」業務費預算凍結1%專案報告，審查「112年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算部分」，並邀請王美花報告、詢答。

民進黨立委林岱樺質詢指出，台電、中油持續虧損，若以台電為例，今年1至9月已虧損新台幣1645億元，估計未來每個月會持續虧損150億元到200億元，而中油也虧掉將近一個資本額。

林岱樺說，台電、中油歸納虧損原因有俄烏戰爭致燃料價格上升，也因油電價格凍漲致無法反映成本，是否會將上述因素列為政策因素，不讓台電、中油員工因為配合政策，無法領到績效獎金。

王美花回應，油電天然氣價格上漲，在全世界都是前所未見的，台電、中油也因承擔成本非常辛苦，但這讓台灣通膨、物價相對他國非常穩定，相對許多國家是在通膨飆高後，再回頭補貼損失，台灣這樣做是對的。

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王美花表示，感謝台電、中油承擔成本的辛勞，績效獎金的發放與其辦法有其審議機制，會等整個會計年度結束後將決算報上來才能處理，但她認同林岱樺所提建議，會朝此方向研議，也讓台電、中油員工能儘速知道結果。

根據「經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點」規定，各事業當年度績效獎金，在審定決算後無盈餘或虧損者，不發給績效獎金，但政策因素可列入績效獎金的計算、考量，其中包括配合政府穩定物價政策、配合政府政策等項目。（編輯：潘羿菁）1111019