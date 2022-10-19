元晶新世代模組明年產能 看增5成達1500MW

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（中央社記者張建中新竹19日電）太陽能廠元晶今天宣布，啟動新一輪擴產計畫，將增設第3條大尺寸模組產線，預計明年中投產，屆時新世代模組年產能將擴增至1500MW（百萬瓦）規模，增加5成水準。

台灣國際智慧能源週活動今天在南港展覽館一館登場，元晶新推出540W模組，轉換效率可達21.3%，有助太陽能案場土地使用更有效率，並節省支架鋼材、纜線與人工安裝成本，估計案場總施工成本將可降低13%以上。

元晶表示，540W模組是採用自製的M10規格太陽能電池，已於8月量產，接單暢旺，接單量已達明年產能的一半。

除高效能產品外，元晶也推出可以抗瞬間17級陣風的模組，以及通過第8級鹽霧與電位差誘發衰減複合版測試的模組產品。

在國際市場布局方面，元晶指出，模組產品已通過美國UL認證，將繼太陽能電池供應現有美系客戶，模組也將進軍美國太陽能市場。

元晶目前已經有兩條新世代M6及M10規格產線投產，第3條產線預計明年中加入投產，產能將增加500MW，屆時新世代的模組產能將可超過1500MW規模，為營運注入成長動能。（編輯：楊凱翔）1111019